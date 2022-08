Bagger kippt bei Grabungsarbeiten um – 72-Jähriger tot

Der Mann aus dem Führerhaus geschleudert und von der Arbeitsmaschine eingeklemmt.

Steiermark. Am Mittwoch kam es in Schladming (Bezirk Liezen) zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 72-jähriger Mann führte gegen 11.45 Uhr Grabungsarbeiten mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine an einem Hang bei dem Anwesen durch. Aus derzeit noch unbekannter Ursache kippte der Bagger während der Arbeiten um. Dabei wurde der Mann aus dem Führerhaus geschleudert und von der Arbeitsmaschine eingeklemmt.

Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte, wie die Polizei berichtet. Die Verletzungen waren jedoch tödlich. Der Notarzt stellte den Tod noch an der Unfallstelle fest.