Besoffener stürzte mit Auto in Bach

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den unterkühlten 56-Jährigen über die Fahrertüre aus dem Auto holen.

Schwer betrunken kam ein 56-Jähriger in seinem Heimatbezirk Bruck-Mürzzuschlag am Montagabend gegen 19 Uhr auf der Schanzsattelstraße (L114) ab und stürzte mit seinem Auto in den Stanzer Bach. Eine aufmerksame Anrainerin hatte das Geschehen beobachtet und alarmierte die Einsatzkräfte.

Obersteirer musste ins Spital

Diese konnten den unterkühlten Mann über die Fahrertüre aus seinem PKW holen. Der Obersteirer wurde geborgen und anschließend ins LKH gebracht. Ein Test ergab bei dem 56-Jährigen eine schwere Alkoholisierung. Der beschädigte Pkw wurde von den Feuerwehren Stanz und Kindberg mithilfe eines Krans geborgen.