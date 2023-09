Die 77-jährige Frau konnte nur noch tot geborgen werden.

Ein fataler Brand brach in einem Zweifamilienhaus in einem Wohngebiet in Graz-St.Peter am Freitagnachmittag aus. Zur Zeit des Feuers waren ein Ehepaar, welches im ersten Stock wohnt, und eine Rentnerin (77) im Gebäude. Mit der Hilfe eines Nachbarn, der auch einer der Ersthelfer war, konnte das Pärchen noch rechtzeitig gerettet werden, bevor das Haus in Vollbrand stand.

© FF Graz

Brandursache ermittelt

Im Zuge des Löscheinsatzes wurde schließlich ein weiblicher Leichnam im Erdgeschoss gefunden. Dabei handelt es sich um die 77-jährige Bewohnerin. Nach dem "Brand aus" begannen das Landeskriminalamt Steiermark in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung, am Tatort die Ursache des Feuers zu ermitteln.

© FF Graz

Es stellte sich heraus, dass der Brand im Bereich der Küche aufgrund des unsachgemäßen Umgangs mit Rauchware ausgebrochen war. Das Wohnhaus wurde durch die Flammen schwer beschädigt, das Ehepaar kam unverletzt davon.