Betrunkener Autodieb bleibt auf Schladminger Skipiste stecken

Ein betrunkener 19-jähriger Autodieb hat Samstagabend am Fastenberg nahe Schladming die Skipiste mit einer Bergstraße verwechselt und ist mit dem gestohlenen Wagen einer Hüttenwirtin steckengeblieben.

Der junge Mann kehrte reumütig zu Fuß zur Hütte zurück und gestand seine Spritztour. Während er seine Anzeigen bei der Polizei ausfasste, zogen zwei Pistengeräte der Planai-Bahnen den hängengeblieben Pkw auf die Straße zurück, hieß es von der Polizei.

Der "kuriose Fahrzeugdiebstahl", so die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag in ihrer Aussendung, passierte gegen 18.00 Uhr: Der 19-Jährige hatte beobachtet, wie die Wirtin ihr Fahrzeug startete und es dann noch einmal verließ, um etwas aus der Hütte zu holen. Der Apres-Ski-Gast sah das offenbar als Einladung und setzte sich hinter das Steuer des Wagens. Er fuhr los, kam aber wegen des Schneefalls rasch von der Bergstraße ab und fuhr dann auf der Skipiste weiter, bis er stecken blieb.

In der Zwischenzeit hatte die 49-jährige Wagenbesitzerin die Polizei gerufen und angegeben, dass ihr Pkw von einem jungen Mann gestohlen wurde. Als die Ermittler schließlich bei ihr waren, stand der Dieb bereits wieder neben ihr, aber ohne Auto. Er wusste nicht genau, wo er den Pkw zurücklassen musste. Schließlich wurde das Fahrzeug auf der Skipiste gefunden. "Auf den jungen Mann warten nun zahlreiche verwaltungs- und strafrechtliche Anzeigen", so die Polizei in der Aussendung.