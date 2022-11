Betrunkener belästigte 10-jähriges Mädchen in Zug – Zeugen gesucht

Die Polizei sucht einen ca. 40-jährigen Mann, der auf der Zugfahrt von Graz nach Gratwein ein 10-jähriges Mädchen bedrängt und belästigt hat.

Als die Zehnjährige am Freitagnachmittag mit der S1 von Graz nach Gratwein fahren wollte, setzte sich ein unbekannter, offenbar alkoholisierter Mann neben sie und begann sie zu bedrängen und belästigen. Eine Frau, die in der Nähe saß, bemerkte dies und schritt beherzt ein. Sie nahm das Mädchen an der Hand und brachte es aus der Umgebung des unbekannten Mannes. In Gratwein stieg die Zehnjährige aus und erstattete am nächsten Tag im Beisein der Mutter die Anzeige.

Die unbekannte Frau sowie weitere mögliche Zeugen des Vorfalles werden nun dringend ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Gratwein unter 059133/6137 in Verbindung zu setzen.

Beschreibung des unbekannten Mannes:

Ca. 40 Jahre alt, offenbar alkoholisiert, fremdländisches Aussehen und Akzent, ungepflegtes Äußeres.