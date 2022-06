Biker (68) stürzt über Abhang – tot

Ein 68-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg verunglückte tödlich.

Steiermark. Am Montag ist ein 68-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg in Eibiswald tödlich verunglückt. Er fuhr mit seinem Motorrad gegen 11.50 Uhr auf der B76 von Wies kommend in Richtung Eibiswald als er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und über einen Abhang stürzte.

Zeugen alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Rettungskräfte vom Rote Kreuz versuchten alles um den Mann zu retten. Für den 68-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.