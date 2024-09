Bomben-Alarm am Hauptbahnhof Graz!

Das Gelände wurde abgesperrt.

Hier lesen Sie die Meldung der Polizei.

"Drohung mit Hinweis auf mögliche Sprengsätze"

Die Landespolizeidirektion Steiermark meldete am Montagabend gegen 19.30 Uhr, dass zu diesem Zeitpunkt ein großer Polizeieinsatz in der steirischen Landeshauptstadt lief. "Aktuell läuft am Hauptbahnhof Graz ein Polizeieinsatz nach einer Drohung mit Hinweis auf mögliche Sprengsätze. Einsatzkräfte sperren den Bereich großräumig ab. Die Bevölkerung wird aufgerufen, den Bereich aktuell zu meiden!",

Aktuell läuft am Hauptbahnhof Graz ein Polizeieinsatz nach einer Drohung mit Hinweis auf mögliche Sprengsätze. Einsatzkräfte sperren den Bereich großräumig ab. Die Bevölkerung wird aufgerufen, den Bereich aktuell zu meiden! Weitere Infos folgen #graz300924 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) September 30, 2024

Sämtliche #Polizei-Streifen stehen am Hbf #Graz aktuell im Einsatz. Bewahren Sie Ruhe und folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. Wartehalle und Bahnsteige werden vorübergehend gesperrt. Der Zugverkehr wird eingestellt. @unsereOEBB #graz300924 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) September 30, 2024

Auch am #Ostbahnhof in #Graz werden derzeit vorsorglich polizeiliche Absperrmaßnahmen ergriffen. Folgen Sie auch hier den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort. @unsereOEBB @GrazStadt #graz300924 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) September 30, 2024

Mehr lesen Sie in Kürze...