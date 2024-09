Die tödliche Lüge des Kremls um Alexej Nawalny ist aufgedeckt: Neue Enthüllungen der russischen Exil-Zeitung „The Insider“ belegen, dass die Behauptung, Nawalny sei am 16. Februar 2024 an Herzproblemen in der Strafkolonie gestorben, nicht der Wahrheit entspricht.

Laut „The Insider" fanden Journalisten eine erste Version eines Berichts, in dem der zuständige Ermittler detaillierte Symptome von Nawalnys plötzlicher Erkrankung festhielt. In der finalen Version dieses Berichts wurden jedoch sämtliche Hinweise auf diese Symptome entfernt. Die offizielle Erklärung des russischen Ermittlungskomitees, dass Nawalnys Tod keinen kriminellen Hintergrund habe, steht nun unter massivem Zweifel. Schockierende Details über Nawalnys Tod In der ursprünglichen Fassung des Berichts heißt es, Nawalny habe am 16. Februar 2024 während seines Aufenthalts im Hof der Isolationszelle über plötzlich auftretende Gesundheitsprobleme informiert: „Am 16.02.2024 bemerkte der Häftling Nawalny während seines Aufenthalts im Hof Nr. 2 der EPKT (Isolationszelle) eine plötzliche Verschlechterung seines Gesundheitszustands, worüber er den diensthabenden Beamten der Einrichtung informierte," so das Ermittlungsdokument.

„Dort legte sich der Häftling Nawalny auf den Boden und begann, über heftige Bauchschmerzen zu klagen; er begann, unkontrolliert Mageninhalt auszustoßen, hatte Krämpfe und verlor das Bewusstsein.“ Diese Symptome wurden später aus der finalen Version entfernt, obwohl Experten darauf hinweisen, dass sie typische Anzeichen einer Vergiftung sind. Ärzte schlagen Alarm Mehrere Experten, darunter Notarzt Alexander Polupan, der Nawalny bereits nach seiner Nowitschok-Vergiftung 2020 behandelte, sind überzeugt, dass die Symptome auf eine Vergiftung hindeuten. „Die offizielle Todesursache — eine Herzrhythmusstörung — würde in keiner Weise die beschriebenen Symptome wie starke Bauchschmerzen, Erbrechen oder Krämpfe erklären“, so Polupan. „Diese Anzeichen sind eindeutig auf eine Vergiftung zurückzuführen.“ Trotz dieser Hinweise haben die russischen Behörden den Fall als natürlichen Tod deklariert und verweigerten Nawalnys Familie tagelang die Herausgabe der Leiche. Eine unabhängige Untersuchung wurde nicht zugelassen. „The Insider“ fasst zusammen: „Obwohl der Verdacht über die wahre Todesursache von Nawalny fast unmittelbar nach der Bekanntgabe seines Todes aufkam, wurde erst jetzt durch offizielle Dokumente bestätigt, dass Nawalny tatsächlich vergiftet wurde.“