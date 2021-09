Brand im Magna-Werk in Weiz ausgebrochen

Ein Beamter der Polizeiinspektion Weiz erklärte auf Anfrage der APA, das Feuer sei nicht so groß, wie man ursprünglich gedacht habe, aber schon ''ziemlich groß''.

Weiz. Im Magna-Werk in der steirschen Stadt Weiz ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Ein Beamter der Polizeiinspektion Weiz erklärte auf Anfrage der APA, das Feuer sei nicht so groß, wie man ursprünglich gedacht habe, aber schon "ziemlich groß". Am Nachmittag war der Einsatz noch im Gange, über Brandursache und Schadenshöhe war vorerst nichts bekannt.