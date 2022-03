× Brand in Mehrparteienhaus: 14 Personen gerettet

Über eine Drehleiter wurden Menschen in Sicherheit gebracht.

Graz. Die Grazer Berufsfeuerwehr hat Mittwochvormittag 14 Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Austeingasse gerettet. Im zweiten Obergeschoß hatten sich Flammen stark ausgebreitet und das gesamte Stiegenhaus war voller Qualm. Über eine Drehleiter wurden Menschen in Sicherheit gebracht. Einige von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden medizinisch versorgt, hieß es in der Aussendung der Feuerwehr. Die Ursache ist noch nicht bekannt. 23 Feuerwehrmänner waren im Einsatz.