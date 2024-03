Bus rammte Fußgänger und klemmte ihn ein

Der Buschauffeur hatte auf der Höhe der Apotheke einen medizinischen Notfall und verlor aufgrund dessen die Herrschaft über sein Fahrzeug.

Dramatischer Einsatz in der Mariatroster Straße in Graz am Dienstagmorgen um 8 Uhr. Aufgrund eines körperlichen Notfalls verlor ein Chauffeur die Kontrolle über einen Regionalbus, der gerade stadteinwärts unterwegs war.

© APA/BF GRAZ ×

Mit Hilfe der Feuerwehr befreit

Dabei geriet der Bus von der Fahrbahn, rammte einen Fußgänger und prallte in eine Geschäftsfassade. In den Unfall wurden auch zwei weitere Fahrzeuge verwickelt.

© Berufsfeuerwehr Graz

Der Passant wurde eingeklemmt und musste mit der Hilfe eines hydraulischem Spreizers der Berufsfeuerwehr aus seiner Lage befreit werden. Der Mann, der noch ansprechbar war, musste vom Notarzt und dem ÖRK-Team versorgt werden. Mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften war die Berufsfeuerwehr vor Ort.