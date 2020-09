Corona-Alarm bei der Polizei: Ganze Inspektion gesperrt

Der Posten wurde für einige Tage gesperrt und wird nun desinfiziert. Alle dort diensttuenden Uniformierten werden nun getestet.

Ein Beamter der Polizeiinspektion Eggersdorf im Bezirk Graz-Umgebung ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Posten wurde für einige Tage gesperrt und wird nun desinfiziert. Alle dort diensttuenden Uniformierten werden nun getestet. Parteien der Polizeiinspektion sind nicht betroffen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte.



Mit einer Wiederaufnahme des Dienstbetriebes ist voraussichtlich am Montag zu rechnen. Die polizeilichen Tätigkeiten werden von der benachbarten Inspektion Kumberg übernommen. Die Torsprechstelle der Inspektion Eggersdorf ist nach wie vor in Betrieb. Über diese kann jederzeit Kontakt mit der Polizei Landesleitzentrale der Polizei aufgenommen werden.