Drama an Silvester: 82-Jährige stirbt nach Pkw-Überschlag

In der Steiermark kam es an Silvester zu einem fürchterlichen Crash.

Gegen 13:30 Uhr befuhr eine 82-jährige Fahrzeuglenkerin eine Landstraße bergab in Richtung Stattegg. Aus noch derzeit unbekannten Gründen kam die Frau von der rechten Fahrbahn ab und driftete auf die linke Seite der Fahrbahn.

In weiterer Folge fuhr diese auf die dortige Böschung auf, wo sie gegen einen Baumstumpf prallte.



Durch den Aufprall überschlug sich der PKW der 82-Jährigen und kam am Dach zum Liegen.

Die Frau wurde durch den Unfall im Fahrzeug in der Fahrerkabine eingeklemmt.



Ersthelfer vor Ort bargen die regungslose Frau und begannen mit der Reanimation bis der Notarzt eintraf.

Nach 45 Minuten der Reanimation wurde vom Notarzt der Tod der Dame festgestellt.



Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.