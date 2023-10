Ein Jahr vor der Wahl: Zwei neue Landesräte für die Steiermark

In der steirischen Landesregierung gibt es gleich zwei neue Mitglieder.

Steiermark. Ein Jahr vor der Wahl in der Steiermark gibt es personelle Veränderungen in der ÖVP: Bereits vergangene Woche gab Hans Seitinger seinen Rückzug aus der Politik bekannt. Als Grund nannte er gesundheitliche Probleme. "Ich hätte noch viel vorgehabt", sagt er beim Rücktritt. Ihm folgt Simone Schmiedtbauer nach: Die 49-Jährige sitzt seit 2019 für die ÖVP im EU-Parlament, davor war sie fünf Jahre Bürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde Hitzendorf und Landwirtin.

© ÖVP ×

Am Montag dann gab auch Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß überraschend ihren Rücktritt bekannt. "In den vergangenen Tagen zeigte sich – auch mit dem Hintergrund des Rücktritts von Seitinger –, dass der hohe Einsatz und die Belastung in vielen Bereichen meiner Arbeit mir als Politikerin und vor allem als Mensch einen hohen Preis abverlangen. Dankbar für die Möglichkeit, meinem geliebten Heimatland in dieser Funktion dienen zu können, verabschiede ich mich", heißt es in einer Aussendung von Bogner-Strauß, in der sie ihren Rücktritt bekannt gab. Künftig will sie sich auf ihre Arbeit als ÖVP-Frauenchefin konzentrieren und auch ihr Mandat zum Nationalrat annehmen. Als ihr Nachfolger wurde Karlheinz Kornhäusl von Landeshauptmann Christopher Drexler nominiert. Der Mediziner ist seit 2019 im Bundesrat und kennt sich in seinem künftigen Ressort gut aus: Er arbeitete lange als Internist und Notarzt im LKH Graz-West.