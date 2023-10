Jugendkriminalität: Absprachen über soziale Netzwerke

Jugendgruppen sprechen und verabreden sich über die sozialen Netzwerke wie TikTok und Co. Hier fordert Hattmannsdorfer eine leichtere Überprüfung durch die Polizei.

OÖ. In drei Wochen jähren sich die Halloween-Ausschreitungen in der Linzer Innenstadt. Am Montag präsentierte Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) eine Studie zu Jugendmilieus und Jugendkriminalität. Auch in der Studie zeigt sich die Dynamit der digitalen Netzwerke deutlich. Denn: Über die sozialen Netzwerke finden Massenmobilisierungen statt, und diese werden immer mehr zur Herausforderung. "Junge Menschen verabreden sich immer mehr über digitale Netzwerke, und auch die Polizei und Ermittlungsbehörden brauchen hier mehr Möglichkeiten. Das ist vor allem eine rechtliche Frage, was die Polizei mitlesen darf. Da müssen wir dringendst schauen, dass die Polizei gleichviel darf wie die Verbrecher", so Hattmannsdorfers Forderung an die Bundesregierung, eine Gesetzesänderung anzustreben. Die Gewaltprävention in der Jugendsozialarbeit und an Schulen wird in OÖ im Rahmen des "Respekt-Pakets" weiter ausgebaut. Und Hattmannsdorfer macht klar: "Wenn du unsere Gesetze brichst, dann hast du es mit dem Strafrecht und Verurteilungen zu tun. Und das wirkt, wie wir merken, auch in der Nacharbeit zu Halloween."

Die Studie zeigt außerdem eine Abnahme von Jihadismus-Sympathien, dafür aber eine Zunahme von Nationalismus, Islamismus und Rechtsextremismus in einzelnen migrantischen Gruppen. Konkret bedeutet das, dass teilweise konservatives Islamverständnis herrscht, inklusive der Verbreitung von Homophobie und Sexismus und der Ablehnung pluralistischer, westlicher Werte.

Hattmannsdorfer will unterschiedliche "Hallo Österreich"-Kurse anbieten, je nach Herkunft sollen den Kursbesuchern die Werte in OÖ näher gebracht und das Deutsch-Angebot an Jugendgruppen angepasst werden. Zusätzlich wird in OÖ das Streetwork-Angebot auch digital ausgebaut, um besseren Zugang zu den Teenies zu haben.