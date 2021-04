Erste Frau führt ein Regiment

Die Stabsoffizierin (46) schrieb am Freitag Geschichte beim Bundesheer.

Es ist vollbracht, war aber auch höchste Zeit: Mit Oberstleutnant Jasmine Krutzler hat die erste Stabsoffizierin des Bundesheeres am Freitag das Kommando über ein Regiment übernommen.

Zu Befehl

Die 46-Jährige übt jetzt in der Hackher-Kaserne in Gratkorn die Befehlsgewalt über das Versorgungsregiment 1aus. „Ich werde eine fordernde und fürsorgliche Kommandantin sein“, versprach die Vorzeige-Soldatin im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die für den „historischen Tag“ eigens in die Steiermark gereist war.

Jasmine Krutzler, Absolventin der Militärakademie in Wr. Neustadt, hat zahlreiche Auslandseinsätze absolviert, war in ­Afghanistan, Syrien, Bosnien und im Kosovo stationiert. Ab sofort befehligt sie neben Berufssoldaten auch jährlich 600 bis 800 Grundwehrdiener.