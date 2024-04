Erste Schule sperrt Klos während des Unterrichts zu

Ab sofort bleiben die Toiletten während des Unterrichts versperrt.

Große Aufregung in Graz: Am BG/BRG Klusemann bleiben die Toilettenanlagen ab sofort während der Unterrichtsstunden zu und sind nur noch in den Pausen geöffnet.

"Einige, wahrscheinlich wenige Schüler:innen richten großen Schaden in den WCs an. Allein die Papierkosten belaufen sich in diesem Kalenderjahr bis jetzt auf 7.000 Euro. Wir werden deshalb den Klozugang reglementieren", heißt es auf einem Zettel, den die Schulleitung angebracht hat.

Das BG/BRG Klusemann in Graz © Wikipedia ×

Schulwart muss aufsperren

Wer seit Montag während des Unterrichts aufs Klo will, muss zuvor zum Schulwart gehen. Dieser kann die Toiletten dann aufsperren. Da die beiden Schulwarte auch mit anderen Sachen beschäftigt sind, verpassen die Schüler damit aber wohl mindestens 15 Minuten des Unterrichts.

Die Maßnahme sorgt nicht nur bei den Schülern für Aufregung, sondern auch bei den Eltern. Das Vorgehen war nämlich mit dem Elternverein nicht abgesprochen.