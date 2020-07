Forstarbeiter von Kranteil getroffen - tot

Fallender Baum war auf Tragseil gestürzt ++ 57-jähriger Rumäne starb noch an der Unglücksstelle

Ein 57 Jahre alter rumänischer Waldarbeiter ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in der Obersteiermark ums Leben gekommen. Ein umgeschnittener Baum war auf das Tragseil eines Krans gestürzt, mit dem das Holz aus dem Forst transportiert wird. Dadurch löste sich ein Eisenteil aus der Verankerung und traf den Mann, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld lebenden Rumäne war zusammen mit Kollegen mit Forstarbeiten in einem steilen Wald im Ortsteil Margarethenhütte in Thörl (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) beschäftigt gewesen. Aus bisher geklärter Ursache fiel eine etwa 30 Meter hohe Lärche nicht in die berechnete Richtung. Der Stamm stürzte auf das Tragseil des Seilkranes. Dadurch riss es einen Sattel - der zur Seilführung bei Geländeübergängen eingesetzt wird - aus seiner Verankerung an einem Baum in etwa zehn Metern Höhe. Der Sattel wurde nach unten geschleudert und verletzte den Arbeiter tödlich.