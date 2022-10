Frau will rollenden Pkw stoppen und wird eingeklemmt – tot

Die 81-jährige Pensionistin wurde zwischen Pkw und Stein eingeklemmt. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

Die 81-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung hatte gegen 9.00 Uhr ihren Pkw auf der Wundschuhstraße (L380) in Fahrtrichtung Unterpremstätten angehalten, um Bekannte einsteigen zu lassen. Sie stieg dabei aus dem Fahrzeug, vergaß jedoch das Automatikgetriebe auf die Parkstellung "P" zu schalten. Der Pkw setzte sich in Bewegung, die 81-Jährige lief kurz hinter bzw. neben dem Wagen her, kam jedoch zu Sturz. Gleichzeitig prallte der rollende Wagen auf der Fahrerseite gegen einen großen Stein. Die 81-Jährige wurde zwischen Pkw und Stein eingeklemmt. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen starb sie noch an der Unfallstelle, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.