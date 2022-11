Fünf Slowenen als Serieneinbrecher ausgeforscht

Steirische Ermittler haben in Zusammenarbeit mit slowenischen Behörden fünf Serieneinbrecher ausgeforscht und festgenommen.

Die Männer aus Slowenien waren vergangene Woche nach monatelangen Ermittlungen auf frischer Tat ertappt worden. Sie sollen in der Südoststeiermark einen Schaden von mehr als 150.000 Euro verursacht haben, hieß es am Montag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Die Täter hatten es laut den Ermittlern auf möglichst "gewinnversprechende" Objekte wie Wohnhäuser, Weinbaubetriebe und Buschenschänke abgesehen. Meistens wurde Bargeld und Schmuck gestohlen, aber auch Tresore wurden aufgebrochen.

Großaufgebot: Zugriff mit Cobra & Co.

Vergangenen Donnerstag schnappte die Exekutive die Einbrecher dann bei einem neuerlichen Coup. Dabei standen neben den Kriminalisten auch sämtliche Polizeiinspektionen, Polizeidiensthunde, ein -hubschrauber sowie Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra und der EGS Steiermark (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, Anm.) im Einsatz.

Die Verdächtigen sind nicht geständig und wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, die bei der nächsten Polizeiinspektion oder unter 059133/60-3333 dem Landeskriminalamt Steiermark mitgeteilt werden können.