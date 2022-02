Geflüchteter Lenker stellte sich nach Amokfahrt in Graz

Der 25-Jährige ließ die Opfer zurück und meldete sich nun via Anwalt bei der Polizei.

Stmk. Der Autofahrer (25), der in der Nacht auf Sonntag in Graz mehrere Unfälle mit insgesamt fünf Verletzten verursachte und anschließend Fahrerflucht beging, hat sich am Abend der Polizei gestellt. Der 25-Jährige hatte nach der Amokfahrt im Bezirk St. Leonhard einen Anwalt kontaktiert, der nun bei der Polizei anrief und den Beamten ankündigte, dass sich sein Mandant einer Befragung stellen werde.

Wie berichtet, hatte der Grazer eine Spur der Verwüstung gezogen. Er krachte zunächst gegen ein parkendes Auto und wurde nach dem Aufprall gegen die Fahrzeuge einer 24-Jährigen, die notoperiert werden musste und seither in Lebensgefahr schwebt, und eines Wieners (22) geschleudert.