Genussrabe serviert steirische Spezialitäten

Im Restaurant finden 72 Personen Platz, auf der Terrasse können 60 Gäste ihre Speisen genießen.

Turrach. Am Wochenende eröffnete in Turrach einer der wenigen Gastrobetriebe, die künftig ganzjährig geöffnet haben. „In einer Welt, die ständig in Bewegung ist, haben wir einen Ort geschaffen, der zum Verweilen und Genießen einlädt“, sagen Stefan und Simone Gartler.

Jeden Freitag lockt Live-Musik, Montag ist Pizzaabend und dienstags gibt es Mexikanisch.

ÖSTERREICH verlost einen Restaurant-Gutschein- Zum Gewinnen ein Mail an ooegewinnoe24.at schicken. Der Genussrabe befindet sich im duftenden Zirbenwald mit Ausblick auf die Nockberge. Hier treffen sich rund ums Jahr Genießer aus der Region sowie Urlauber der Turracher Höhe und des MarktlAlm Resorts“, heißt es von Stefan und Simone Gartler. Der Fokus der Küche liegt auf regionalen und saisonalen Zutaten, damit die Gäste im Restaurant die Region nicht nur erleben, sondern auch Schmecken können. ÖSTERREICH verlost einen Restaurantgutschein. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Genussrabe" an ooegewinn@oe24.at schicken.

www.genussrabe.at