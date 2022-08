Güterzug am Semmering entgleist: Südbahn-Sperre

Verletzt wurde niemand. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Fahrgäste mussten Verspätungen einplanen.

Semmering/Mürzzuschlag. Auf der Südbahnstrecke im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet ist am Donnerstag ein Güterzug-Waggon entgleist. Der Wagen sprang um 9.31 Uhr beim Bahnhof Semmering (Bezirk Neunkirchen) mit allen Achsen aus den Schienen, teilten die ÖBB auf Anfrage mit. Verletzt wurde niemand. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Fahrgäste mussten Verspätungen einplanen. Am Abend sollte der Betrieb auf einem der beiden Gleise für Fernverbindungen wieder aufgenommen werden.

Die Ursache für die Entgleisung war vorerst unbekannt, diese soll von Experten untersucht werden, hieß es von den ÖBB. Zum Abtransport wurde ein Hilfszug angefordert. Weiters waren Reparaturarbeiten an den Gleisen erforderlich. Für Regionalverbindungen wurde am Donnerstag ein Schienenersatzverkehr zwischen Breitenstein am Semmering und Mürzzuschlag Bahnhof eingerichtet. Für Freitag war eine Ausweitung auf den Abschnitt zwischen dem Bahnhof Payerbach-Reichenau und Mürzzuschlag geplant.