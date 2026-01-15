Hand in Seilwinde geraten: Junger Feuerwehrmann verletzt

Ein 20-jähriger Feuerwehrmann verletzte sich bei einer Lkw-Bergung unbestimmten Grades. Er geriet mit der Hand in eine Seilwinde.

Steiermark. Am Mittwochabend kam es bei einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu einem Unfall. Gegen 18:30 Uhr waren 17 Einsatzkräfte mit der Bergung eines Lastkraftwagens beschäftigt, der aufgrund der schneeglatten Fahrbahn von der Straße abgekommen war und umzustürzen drohte. Die Bergung des Fahrzeugs verlief zunächst ohne Zwischenfälle.

Beim anschließenden Einziehen des Stahlseils der Seilwinde in das Feuerwehrfahrzeug ereignete sich jedoch der Unfall. Ein Kamerad bediente die Winde vom Fahrersitz aus per Funk und und behielt den Einzugstrichter dabei über einen Zusatzspiegel im Blick. Ein 20-jähriger Feuerwehrmann unterstützte den Einzug, indem er das Seil mit beiden Händen führte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei mit der linken Hand in den Einzugstrichter der Seilwinde. Der junge Feuerwehrmann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an der Hand. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Bei der vorangegangenen Lkw-Bergung waren keine Personen zu Schaden gekommen, berichtet die LPD Steiermark in einer Aussendung.