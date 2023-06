Handy-Navi lotste Radler in Autobahn-Tunnel

Die Polizei konnte den desorientierten Libanesen aus dem Verkehr ziehen.

Steiermark. Zu dem gefährlichen Vorfall kam es am Samstagabend im Bezirk Graz-Umgebung: Ein 36-Jähriger war um 18.45 Uhr irrtümlich und möglicherweise auch unter Einfluss von Cannabis mit seinem Fahrrad auf der Pyhrnautobahn (A9) in der Nähe von Gratkorn unterwegs und wollte über die Autobahn in Richtung Graz fahren. Mehrere schockierte Autofahrer alarmierten die Polizei.

Kurz darauf hielten die Polizisten den Radler im Gratkorntunnel an. Der Libanese, der laut Polizei keinen festen Wohnsitz hat, gab an, mit einem Navigationssystem am Handy nach Graz unterwegs zu sein. Dieses hätte ihn irrtümlich auf die Autobahn geführt. Bei der Kontrolle stellten die Cops auch mehrere Gramm Cannabis bei dem Mann sicher.

Der 36-Jährige wurde daraufhin aufgrund seines sichtlich desorientierten Verhaltens einem Polizeiarzt vorgeführt. Dieser stellte fest, dass der Radler keineswegs fahrtüchtig war. Er wurde angezeigt. Der Vorfall sorgte für eine rund 20-minütige Sperre des Gratkorntunnels.