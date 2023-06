Die 57-Jährige kam in Kurve von Güterweg ab

Eine 57-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall in Luftenberg an der Donau (Bezirk Perg) tödlich verletzt worden. Die Frau kam um 17.30 Uhr auf einem abfallenden Güterweg in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Sie dürfte kopfüber vom Fahrrad gestürzt sein und sich trotz Helm tödliche Verletzungen zugezogen haben, berichtete die oö. Polizei am Montag.