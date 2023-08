Kajakunfall: Leiche von vermisstem 16-Jährigen gefunden

Ein 16-jähriger Tscheche dürfte am Samstag zu Mittag mit einem Kajak auf der Salza in Palfau (Bez. Liezen) in der Steiermark tödlich verunglückt sein.

Der Jugendliche war laut Polizei mit dem Boot gekentert und von der starken Strömung unter Wasser gezogen worden. Eine großangelegte Suchaktion von Wasserrettung, Feuerwehr mit Tauchern und Hubschraubern des Innenministeriums sowie des Bundesheeres und des ÖAMTC blieb zunächst erfolglos und sollte am Sonntag fortgesetzt werden. © Österreichische Wasserrettung - LV Steiermark × © Österreichische Wasserrettung - LV Steiermark × Bei einer letzten Kontrollfahrt der Wasserrettung gegen 20:20 Uhr wurde schließlich ein Leichnam einer männlichen Person ungefähr 300 bis 400 Meter flussabwärts von der Unfallstelle, in einer Ansammlung von Treibholz, inmitten des Flussbettes aufgefunden. Die endgültige Identifizierung und weitere Ermittlungen sollen laut Polizei im Laufe am Sonntag durchgeführt werden.