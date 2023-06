× Klima-Kleber blockierten erneut Straßen

Klima-Aktivisten der Gruppe ''Letzte Generation'' haben Freitagfrüh in Graz an zwei Stellen den Verkehr blockiert.

Graz. Erneut haben Klima-Kleber Straßen blockiert – dieses Mal in Graz. An zwei Stellen der Stadt legten Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" den Verkehr lahm – um 7.45 Uhr an der Ecke Lazarettgürtel und Karlauergürtel (Graz-Gries) und auch auf der Triester Straße.

© Letzte Generation ×

Die Klima-Aktivisten fordern "erste, einfachste Überlebensmaßnahmen, um den Ausstoß von Klimagasen wie CO2 rasch zu senken: Tempo 100 auf der Autobahn, und ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen", wie sie in einer Aussendung schreiben.

"Der Zeitfaktor ist entscheidend", erläutert Marina Hagen-Canaval die Strategie der Letzten Generation. "Unseren Protesten und Forderungen schließen sich immer weitere Teile der Gesellschaft an, von Wiener Ärztekammer bis Landeshauptstadt Bregenz und von Unabhängigen Gewerkschafter:innen bis zur Uni-Konferenz", so Hagen-Canaval. Darauf gründe sie ihre Zuversicht, "dass wir das nötige Bewusstsein bei einer ausreichenden Zahl an Menschen haben, bevor wir in den unvorstellbaren Abgrund der Klima-Kettenreaktionen stürzen."