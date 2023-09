Kuh geht auf Besitzer los - schwer verletzt

Das Tier trat in der Steiermark auf den Landwirten brutal ein. Der 66-Jährige musste ins Krankenhaus geflogen werden

Die fürchterlichen Szenen haben sich am Mittwochnachmittag in Deutschlandsberg in der Steiermark während einer tierärztlichen Behandlung abgespielt. Der Besitzer des Tieres wollte die Kuh mit einem Strick auf einem Anhänger festhalten.

Da ging der Vierbeiner auf den 66-Jährigen los und trat ihn mehrmals im Bereich des Kopfes. Der Tierarzt leistete sofort erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte.

Landwirt im Krankenhaus

Der schwer verletzte Bauer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Graz geflogen werden.