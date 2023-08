Leiche von Prostitiuierter in Mur gefunden

Die Rumänin wird bereits seit Mitte August vermisst. Nun wurde ihr Leichnam im Bereich des Murkraftwerkes in Graz gefunden.

Seit Mitte August fehlt von einer Frau, die von der Mur in Graz mitgerissen wurde, jede Spur. Passanten hatten die 26-Jährige im Wasser entdeckt. Mehrere Suchaktionen mit Hilfe von Booten und Tauchern brachten kein Ergebnis. Auch ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen standen bei der Suche nach der Frau im Einsatz – vorerst ohne Erfolg.

Sogar die Veröffentlichung eines Bildes von den am Ufer sichergestellten Damen-Sommerschuhen brachte vorerst keinen Fahndungserfolg.

Eine Obduktion wurde bereits durchgeführt

Die weibliche Leiche wurde am Wochenende im Bereich des Murkraftwerkes in Graz entdeckt. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Nun ist klar: Die 26-jährige Rumänin, die in Graz lebte, dürfte in der Mur ertrunken sein, es sind noch chemische Untersuchungen ausstehend. Die Frau soll in einem Laufhaus beschäftigt gewesen sein. Die bisherigen Hinweise deuten auf einen Unfall hin. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.