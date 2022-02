Lenker fuhr bei Kontrolle auf Polizisten los

Beamter konnte zur Seite springen und blieb unverletzt.

Kapfenberg. Ein 26 Jahre alter betrunkener obersteirischer Pkw-Lenker wollte in der Nacht auf Freitag bei einer Polizeikontrolle in Kapfenberg nicht anhalten und ist auf einen Beamten losgefahren. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten und blieb unverletzt. Der Lenker stellte sich wenig später und gab an, nicht selbst gefahren zu sein, gestand dann aber, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Er wurde angezeigt.

Beamte der Polizeiinspektion Bruck/Mur kontrollierten gegen Mitternacht Verkehrsteilnehmer und wollten ein Auto anhalten, der Lenker gab jedoch Gas. Die Uniformierten konnten sich jedoch das Autokennzeichen merken und leiteten eine Fahndung ein. Kurz darauf wurde das Fahrzeug in einer nahen Siedlung parkend gefunden.

Der alkoholisierte Zulassungsbesitzer kam wenig später von selbst auf die Polizeiinspektion Kapfenberg und gab an, dass er nicht gefahren sei. Mit entsprechenden Erhebungen der Beamten konfrontiert, gestand der 26-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag schließlich, dass er den Wagen gelenkt hatte.