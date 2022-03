Massen-Crash in der Steiermark: Fünf Verletzte

Der Rettungshubschrauber transportierte eine schwerverletzte Grazerin (25) in das LKH Graz.

Steiermark. Am Dienstagmorgen ereignete sich in Sankt Veit in der Südsteiermark (Bezirk Leibnitz) auf der L208 (Fahrtrichtung Mureck) ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden fünf Personen verletzt – eine Frau wurde schwer und vier weitere Beteiligte (zwei Frauen und zwei Männer) leicht verletzt.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge dürfte ein 55-jähriger Leibnitzer mit seinem Pkw gegen 06.35 Uhr auf eine stehende Fahrzeugkolonne aufgefahren sein, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Das Fahrzeug einer 46-jährigen Leibnitzerin wurde in Folge auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein entgegenkommender Pkw, gelenkt von einem 59-jährigen Südoststeirer, kollidierte dabei frontal mit diesem Fahrzeug.

Die Rettung transportierte vier Leichtverletzte in das LKH Wagna. Der Rettungshubschrauber transportierte eine schwerverletzte Grazerin (25) in das LKH Graz. Einsatzkräfte des roten Kreuzes, Feuerwehr, Notarzt, sowie der Polizei standen bis 08.30 Uhr im Einsatz. Bis dahin war die Landesstraße für den gesamten Verkehr gesperrt.