Mieter fand Skelett im Schacht

Die Polizei löste Mordalarm aus: Ist der Tote gar der seit 2011 vermisste Vormieter?

Leibnitz. Herbert Hernah (57) hat eine skelettierte Leiche in einem Sickerschacht in dem alten Wirtschaftsgebäude gefunden: „Ich wollte gemeinsam mit meinem Nachbarn aufräumen, hab’ die morschen Holzplatten über der alten Sickergrube weggegeben“, schildert Hernah ÖSTERREICH. Dann der Schock über die grausige Entdeckung: „Da is a Schädl drin’, hab’ ich meinem Nachbarn zugerufen“, so Hernah zu ÖSTERREICH: „Erst hab’ ich an eine Puppe geglaubt, erst danach hab’ ich die Knochen gesehen.“

© ZVG

Schon in den Wochen zuvor habe er sich stets gewundert, warum seine beiden Katzen immer wieder neugierig an dem Sickerschacht geschnuppert haben.

Vormieter? Fest steht inzwischen: „Der Tod dürfte auf eine Gewalteinwirkung zurückzuführen sein“, so die steirische Polizei. Deshalb der Mordalarm. Die Polizei berief sich auf erste Erkenntnisse aus dem vorläufigen Obduktionsergebnis.

DNA-Analyse. Unklar ist auch die Identität der Person. Eine DNA-Analyse sei noch abzuwarten. Herbert Hernah glaubt aber, dass der Tote sein Vormieter Karl B. sein dürfte. B., ein früherer Pferdeknecht. B. ist seit 2011 abgängig, ist nach einer Zugfahrt spurlos verschwunden. Eine DNA-Analyse soll nun klären, ob es sich tatsächlich um B. handelt.