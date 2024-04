MischMasch: Kids der Mittelschule Murau rocken den AK-Saal

Vier Vorführungen wird es heuer geben, mehr als 1.000 Besucher werden erwartet.

Murau. So richtig laut wird es in der kommenden Woche wieder im Saal der Arbeiterkammer Murau. Längst hat sich das musikalische MischMasch der Mittelschule Murau im kulturellen Jahreskreis der Stadtgemeinde Murau etabliert und begeistert die Besucher Jahr für Jahr. Am 30. April und am 02. Mai - Beginn ist jeweils um 19 Uhr - rocken wieder mehr als 100 Schüler die Bühne. Gäste erwartet ein vielfältiges Programm bestehend aus Chor, Tanz, Ukulelen-Ensembles, Streichensemble, Schulorchester, Boomwhackers, Bodypercussion, Theater und noch vielem mehr. Geben wird es heuer wieder vier Vorführungen, erwartet werden mehr als 1.000 Zuhörer.

© Mischmasch1 ×

Hohe Auszeichnungen

Gütesiegel. Das interdisziplinäre Musikprojekt wurde im Jahr 2024 mit dem Meistersinger-Gütesiegel der Bildungsdirektion Steiermark ausgezeichnet. Die Mittelschule Murau führt überdies auch das Siegel für Begabungs- und Begabtenförderung.