Moped prallt gegen Ambulanz - zwei Mädchen verletzt

17-Jährige und Mitfahrerin (18) mit Rettungshubschraubern in LKH Graz geflogen

Zwei jugendliche Mopedfahrerinnen sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in der Südoststeiermark schwer verletzt worden. Die 17-jährige Mopedlenkerin und ihre Sozia (18) waren in Kirchberg an der Raab gegen eine Rot-Kreuz-Ambulanz geprallt. Durch den Unfall wurden die zwei Mädchen schwer verletzt. Nach der Erstversorgung brachten die Teams der ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 12 und 17 die Verletzten ins LKH Graz, teilte die Polizei am Montag mit.

Die beiden Jugendlichen waren gegen 18.10 Uhr auf der L 201 von Feldbach kommend in Richtung Kirchberg an der Raab gefahren. Im Bereich des Friedhofes in Kirchberg wollten sie in die L202 abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 30-Jähriger mit einem Rettungsfahrzeug im Einsatz von Kirchberg kommend in Richtung Feldbach. Nach Zeugenaussagen kamen die Mädchen der Ambulanz auf deren Spur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Südoststeirer das Rettungsfahrzeug nach rechts, die 17-Jährige ihr Moped nach links. Dennoch kam es zu einem Zusammenstoß. Der genaue Unfallhergang muss laut Polizei noch ermittelt werden.