Nächste Amok-Drohung an steirischer Schule

Am Dienstagvormittag ist an einer Schule in Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) eine Amokdrohung eingegangen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

Stmk. Mitten im Unterrichtsalltag schlug am Dienstag plötzlich der Ernstfall zu: Eine Amokdrohung sorgte für Aufregung an einer Schule in der Weststeiermark. Die Polizei sperrte das Gelände ab und durchsuchte das Gebäude mit mehreren Streifen. Details zur Drohung liegen aktuell noch nicht vor. Die steirische Polizei bestätigt jedoch, dass der Vorfall ernst genommen wird – auch wenn derzeit von einem Trittbrettfahrer ausgegangen wird. Nach den Ereignissen in Graz vor wenigen Wochen wolle man "kein Risiko eingehen", heißt es seitens der Behörde. Erst am Montagnachmittag hatte ein besonders pietät- und gewissenloser 28-Jähriger in Graz-Gösting für Alarm beim Notruf gesorgt. Die Polizeistreifen, die vor Ort rasten, konnten den Verdächtigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung anhalten. Er zeigte sich bei der Einvernahme geständig, einen konkreten Grund für sein Verhalten konnte er nicht angeben. Er wird nun wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Zudem wird der Kostenersatz für den entstandenen Aufwand des Polizeieinsatzes gemäß § 92a Sicherheitspolizeigesetz (SPG) geprüft.