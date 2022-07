Paintballgewehr löste Cobra-Großeinsatz aus

Ein Steirer legte sich im Vollrausch mit zwei Bewohnern an und wurde geschnappt.

Stmk. Ein 28-Jähriger begann in der Nacht auf Dienstag im Innenhof eines Wohnhauses in Gratkorn (Bez. Graz-Umgebung) zu randalieren. Als er von einem Ehepaar gebeten wurde, ruhig zu sein, drehte der offensichtlich Betrunkene durch. Er bedrohte die Bewohner mit dem Umbringen und schrie, dass er eine Waffe dabei habe. Nachbarn alarmierten die Polizei, die mit Unterstützung der Spezialeinheit Cobra in die Grazer Straße anrückte. Der 28-Jährige der die Beamten wüst beschimpfte, wurde festgenommen. Die von ihm angesprochene Waffe wurde in einem Gebüsch gefunden. Dabei handelte es sich um ein Paintballgewehr, das einer Schusswaffe ähnelt.