Stmk. Diesem dokumentationsfreudigen Drogendealer ist nicht zu helfen. Der 21-Jährige hatte freundlicherweise etliche seiner Straftaten gefilmt. 30 Komplizen konnten aufgrund der Auswertung der Videos ausgeforscht werden, es hagelte 200 Anzeigen.

Der junge Mann hatte im Bezirk Südoststeiermark größere Mengen an Kokain, Ketamin, Ecstasy und Marihuana überwiegend an Minderjährige verkauft. Die Ermittlungen führten zu einer Hausdurchsuchung sowie zu seiner vorübergehenden Festnahme. Dabei wurde das Mobiltelefon sowie ein Tablet konfisziert. Die Geräte erwiesen sich laut Polizei als wahre Goldgrube. Denn dort fanden sich hunderte Videos von teils sogar mehrtägigen Drogenpartys. In einem Fall endete der exzessive Drogenkonsum für einen Beteiligten sogar im Krankenhaus.

Nötigung, Rasen und Körperverletzung

Gefilmt wurden für das Video-Tagebuch auch Körperverletzungen, Nötigungen und Gefährdungsdelikte - darunter eine Gewalttat, bei der einem Opfer ein Zahn ausgeschlagen worden war. Auf großes Interesse stieß bei den Beamten der Inspektion Halbenrain eine Aufnahme aus Feldbach. Hier war zu sehen, wie Verdächtige über eine Minute lang Luft aus Reifen eines Polizeiautos ließen, während die Streifenbeamten eine Veranstaltung überwachten.

Auch beim Rasen hatte sich der junge Mann verewigt: Rund 70 Aufnahmen zeigten, wie sich der 21-Jährige selbst in offenbar beeinträchtigtem Zustand beim Lenken von desolaten Kfz filmte, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Der war ihm bereits davor entzogen worden. Polizisten forschten acht weitere Personen aus, die mit bis zu 140 km/h in 30er Zonen, mit 120 km/h durchs Ortsgebiet oder mit 230 km/h über Autobahnen rasten, während sie Suchtmittel und Alkohol konsumierten.

Die insgesamt etwa 30 Verdächtigen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren gestanden angesichts der Videoaufnahmen großteils ihre Taten. Sie wurden angezeigt.