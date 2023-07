Ein junger Steier hat ein ganz besonderen Fetisch - bei Einbrüchen in Gärten und Häusern im Bezirk Gösting in Graz hat(te) er es immer nur auf sexy Bikinis und Damenunterwäsche abgesehen.

Seit Beginn des Sommers trudelten bei der Polizeiinspektion Wienerstraße in der Murmetropole Anzeigen wegen unzähliger Diebstähle von Badebekleidung ein. Dabei stellte sich heraus, dass ein einschlägig interessierter Täter über Zäune in Gärten kletterte und alle zum Trocknen an der frischen Luft aufgehängten Badebekleidung und Unterwäsche mitnahm. Nach ersten durchgeführten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 24-Jährigen Einbrecher aus Graz handelte.

In Zusammenarbeit mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes Steiermark konnte Mr. Wäscheklau Dienstagfrüh bei einem Diebstahl auf frischer Tat werden. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin eine gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchung bei dem Mann an. Insgesamt konnten in seiner Unterkunft rund 150 Einzelteile an Damenunterwäsche sowie Bademode sichergestellt werden. Einige Diebstähle konnten bereits geklärt und den Opfern zurückgegeben werden.

Um weitere Tatorte feststellen zu können und dies bei der Staatsanwaltschaft anzeigen zu können, bittet die Polizeiinspektion Wienerstraße unter 059 133 / 65 94 100 um Hinweise. Die bisher geklärten Diebstähle beschränkten sich hauptsächlich auf den Grazer Bezirk Gösting. Laut Polizei gibt es Hinweise, dass der amtsbekannte "BIkini-Sammler" an einer psychischen Erkrankung leidet.

(kor)