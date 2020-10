Polizei erwischt vier Steirer beim dealen

Polizei nahm vier Verdächtige während Kurierfahrt fest.

Graz. Vier Steirer im Alter von 25 bis 30 Jahren sollen seit dem Jahr 2018 mit Drogen im Wert von 160.000 Euro gedealt haben. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag in einer Aussendung mitteilte, stehen die vier im Verdacht, Marihuana, Amphetamin und Kokain in Wien gekauft und in Graz weiterverkauft haben. Nach Observationen wurden die Verdächtigen direkt bei einer Kurierfahrt festgenommen, sie hatten eineinhalb Kilo Marihuana und etwas an Kokain im Auto.

Bei einer Hausdurchsuchung versuchte die 22-jährige Lebensgefährtin eines der Verdächtigen rund 150 Gramm Mephedron im WC der Wohnung hinunterzuspülen. Dabei wurde allerdings der Abfluss verstopft, ein Reinigungsdienst fand die Drogen und verständigte die Polizei. Die Polizei forschte weiters rund 20 Abnehmer aus.

Bei der Befragung gaben die vier Hauptverdächtigen an, dass sie mit dem Gewinn ihre eigene Drogen- sowie Spielsucht und ihr Leben finanziert hätten. Drei von ihnen sind auf freiem Fuß, über einen wurde die Untersuchungshaft verhängt.