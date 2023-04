Qualzucht aufgedeckt: 12 Hunde befreit

Aus reiner Profitgier wurden die Hunde aus Russland importiert, eingesperrt und misshandelt.

Stmk. Dank des Hinweises eines Zeugen konnten Tierschützer die illegale Qualzucht von American Bulldogs im Bezirk Weiz aufdecken: Ein selbsternannter Züchter hatte mehrere Kampfhunde illegal aus Russland importiert und diese zu zweit oder zu dritt in viel zu kleinen Zwingern hinter Gittern im Keller gehalten. Insgesamt zwölf Hunde vegetierten dort dahin. Zudem soll es sich hierbei um eine Qualzucht handeln: Die Tiere seien an Kopf und Körperbau so überzüchtet, dass Erkrankungen vorprogrammiert seien.

© Pfotenhilfe ×

Der Amtstierarzt nahm dem Besitzer alle Hunde ab. Das Tierheim Arche Noah nahm acht der American Bulldogs auf. Alle Vierbeiner waren krank und hatten eine Augenentzündung sowie kahle Stellen am Körper. Vier der abgenommenen Tiere wurden wieder an den Halter zurückgegeben – allerdings hätten dafür die Haltungsbedingungen geändert werden müssen, und es würden regelmäßige Kontrollen stattfinden.