88-Jähriger war am Mittwoch gegen Auto geprallt und gestürzt

Ein 88-jähriger Radfahrer aus Graz, der am Mittwoch im Bezirk Andritz gegen einen Pkw gefahren und gestürzt war, ist am Donnerstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Landespolizeidirektion Steiermark hat am Freitag noch einmal mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion unter der Telefonnummer 059 133/65 4110 zu melden.

Der Senior war am Mittwoch gegen 16.15 Uhr mit seinem E-Bike entlang der Weinzöttlstraße am Radweg unterwegs und wollte an der Kreuzung Andritzer Reichsstraße und Wiener Straße offenbar nach Süden weiterradeln. Er dürfte dabei das Rotlicht übersehen haben und stieß gegen den abbiegenden Pkw eines 70-jährigen Grazers. Der Radfahrer stürzte und wurde lebensgefährlich verletzt. Einen Tag später erlag er den Verletzungen.