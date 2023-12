Bei einem Arbeitsunfall in einem Stahlwerk in Leoben-Donawitz ist am Freitag ein 49-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden.

Der Mann war während des Abgießens von flüssigem Stahl an einem Behälter vorbeigegangen und erlitt - trotz Schutzkleidung - durch austretende Schlacke und die Strahlungswärme Verbrennungen zweiten und dritten Grades an den Beinen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen, teilte die Polizei mit.