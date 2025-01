So schön war der Steirerball 2025

Der Steirerball 2025 war das Ballhighlight in der Hofburg mit Boney M., Schuhplattlerinnen und jeder Menge Prominenz.

Der 125. Steirerball war ein voller Erfolg: Rund 3.500 Ballgäste in Dirndln und Trachtenanzügen, Kleidern und Anzügen waren Freitagabend in der festlich geschmückten Wiener Hofburg versammelt. Dabei wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt, gefeiert und genetzwerkt.

Ballorganisator Andreas Zakostelsky - Obmann des Vereins der Steirer in Wien - blickt stolz zurück: „Der diesjährige Steirerball war für uns als Verein ein außergewöhnliches Ereignis - ein ganz besonderes Jubiläum. Fröhlich, elegant und mit der typisch steirischen Lebensfreude haben wir mit unseren Gästen, Freunden der Steiermark und mehr als 300 Akteuren eine wunderbare Ballnacht mitten im Herzen der Bundeshauptstadt verbracht.“

Der Steirerball stand heuer ganz im Zeichen der Gastregion Oststeiermark, die ein Sinnbild für die vielfältigen Gartenlandschaften in der Steiermark ist. Bereits vor der Hofburg wurde den Ballgästen ein Stück Tradition aus der waldreichsten Gegend im Osten Österreichs präsentiert: Ein Holzschnitzer hat mit seiner Motorsäge ein Kunstwerk aus einem Holzstamm geformt.

Eröffnung mit Stoakoglern und steirischem Landeshauptmann

Der feierliche Einzug des Vereinsvorstands, der Ehrengäste, der Tanzgruppen sowie Fahnenjunker wurde von der Klangvereinigung Wien begleitet. Auf ihn folgte der Einzug der mystischen Apfelmänner aus Puch bei Weiz. Ein besonderes Highlight gab es gleich zu Beginn des Ballprogramms: Nach 14 Jahren Pause zogen die legendären "Stoakogler" mit knapp 30 Harmonikaspielern aus dem Stoani Haus der Musik in den Festsaal ein.

Zur Eröffnung tanzte das Jungdamen- und Jungherrenkomitee unter der Leitung von Tanzlehrerin Claudia Eichler eine Polonaise, die von den "Edlseern" begleitet wurde. Vereinsobmann Andreas Zakostelsky begrüßte daraufhin Oliver Felber (Erlebnisregion Oststeiermark), den neuen steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek und Vizekanzler Werner Kogler als Gäste beim Steirerball.

Weiter ging das Programm mit dem Dachsteinlied, interpretiert vom Musikverein Fischbach. Im Anschluss daran führte dann das Moderatoren-Duo Oliver Zeisberger und Lukas Schweighofer die Besucher durch den Ballabend.

Musikalische Schmankerl

Rund 300 Musiker waren für den fröhliganten Steirerball engagiert worden - unter anderem "Die Edlseer" und die "Koglhofer Schuhmädls". Für den bewährten Mix aus steirischer Fröhlichkeit und klassischer Wiener Eleganz sorgten wieder die Klangvereinigung Wien, das Grazer Stadtorchester sowie mehrere Bands und regionale Volksmusikgruppen.

Bis um Mitternacht hatte das Publikum auf die stimmgewaltigen Mitglieder der Boney M. Show hingefiebert, einem der vielen Höhepunkte des Ballabends - und wurde dann in die 1970er Jahre entführt: Im Festsaal herrschte Disco-Feeling und die meisten Ballgäste gaben sich den Kult-Hits "Daddy Cool", "Rivers of Babylon" und "Rasputin" hin: Im Festsaal sangen und tanzten beinahe alle Gäste mit. Danach machten viele Steirerballgäste bei der schwungvollen Fledermausquadrille mit.

Oststeirische Gaumenfreuden sorgten in diesem Jahr für das maximale Steiermark-Gefühl in der Wiener Hofburg. Sowohl am legendären Würstelstand im Foyer als auch am klassischen Ball-Schmankerlteller wartete oststeirischer Genuss auf die Ballgäste: Aufgetischt wurden unter anderem fein geräuchertes Mulbratl und Schafkäse. Auch waren die nachgebildete Steirische Weinstraße, die steirische Buschenschank und die Gösser Bar fixe Ball-Bestandteile. Klassiker des Steirerballs waren auch 2025 wieder der Bieranstich und die köstliche Steirerkraft Kernöleierspeis‘ zur kulinarischen Stärkung nach Mitternacht.

Politik und Wirtschaft

Unter den Gästen des Vereins der Steirer in Wien waren wieder zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft: Allen voran Vizekanzler Werner Kogler, Bundesministerin Leonore Gewessler und Bundesminister Martin Polaschek. Erstmals beim Steirerball war Lindsey Skoll, Botschafterin des Vereinigten Königreichs in Wien. Neben dem steirischen Landeshauptmann waren auch der steirische Landtagspräsident Christopher Drexler sowie die Landesräte Claudia Holzer, Hannes Amesbauer, Stefan Hermann und Karlheinz Kornhäusl beim Steirerball in Wien. Ebenfalls gesichtet wurde Josef Taucher, Vorsitzender des SPÖ-Klubs in Wien, der in Vertretung für Bürgermeister Michael Ludwig an dem stimmungsvollen Steirerball teilnahm.

Auch dieses Jahr war der Steirerball wieder ein guter Ort zum Netzwerken. Diese Gelegenheit nützten etwa Robert Holzmann, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank und Josef Meichenitsch, frischgebackener Direktor der OeNB sowie GRAWE-Generaldirektor Klaus Scheitegel, sein Stellvertreter Gernot Reiter sowie die Vorstandsdirektoren Georg Schneider und Erik Venningdorf. Ebenfalls zu den Gästen zählten Georg Bucher, designierter CEO der Steiermärkischen Sparkasse, Hartwig Löger, Generaldirektor der Vienna Insurance Group und Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtische Versicherung.

Zum steirischen Bundesländerball kamen auch AMS-Vorstand Johannes Kopf, APG-Vorstand Gerhard Christiner und Achim Kaspar, Mitglied des Vorstands der VERBUND AG sowie Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter der Österreichischen Post AG. Ebenfalls am Ball gesichtet wurden RLB-Steiermark-Chef Martin Schaller, die GKB-Geschäftsführer Gerald Klug und Barbara Kleinert und Martin Graf sowie Christian Purrer, Werner Ressi und Peter Moser.

Die Einnahmen aus der Steirerball-Tombola kommen heuer der Steirischen Krebshilfe zugute.