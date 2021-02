Ein unfassbares Drama spielte sich am Freitagnachmittag im steirischen Skigebiet Hochwurzen ab.

Ein vierjähriges Mädchen aus dem Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich ist am Freitagnachmittag bei einem tragischen Rodelunfall in Schladming (Bezirk Liezen) in der Steiermark ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mitteilte, hatte sich das Kleinkind auf einer Rodelbahn im Skigebiet Hochwurzen mit einem Schlitten aus ungeklärter Ursache alleine in Bewegung gesetzt. Bei einem Sturz zog es sich tödliche Verletzungen zu.

Kind fuhr über Eis-Piste

Das Kind fuhr demnach über einen teilweise stark gefrorenen Abhang, stürzte nach ungefähr 180 Metern über eine bewaldete Böschung und kam im Bereich eines Baumes zum Stillstand.

Im Spital verstorben

Trotz sofortiger Erstversorgung und Reanimationsversuche durch den Vater und den verständigten Notarzt verstarb das Mädchen in weiterer Folge im Diakonissen-Krankenhaus Schladming an seinen schweren Verletzungen. Die Familienangehörigen wurden laut Polizei on einem Kriseninterventionsteam betreut. Die genauen Unfallumstände waren Gegenstand weiterer Ermittlungen.