Steirer attackiert Bekannten mit Rasierklinge und Schraubenzieher

29-Jähriger Angreifer in Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht ++ Motiv der Tat ist noch unklar

Ein 29-Jähriger ist am Sonntag im oststeirischen Fürstenfeld festgenommen worden, weil er zuvor einem Bekannten (32) mit einer Rasierklinge und einem Schraubenzieher Verletzungen zugefügt hatte. Das Motiv ist nicht bekannt, wie die Polizei am Montag nach der Einvernahme des mutmaßlichen Täters mitteilte. Der Angriff hatte bei einem Imbisslokal im Stadtgebiet stattgefunden, der 29-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, so die Landespolizeidirektion.

Bei beiden Männer handelt es sich um syrische Staatsangehörige. Der Jüngere hatte dem Älteren Schnittverletzungen im Gesicht zufügt und dann mit einem Schraubenzieher mehrmals auf ihn eingestochen. Dann war der 29-Jährige davongelaufen, im Zuge einer Fahndung wurde er nach 20 Minuten gestellt. Er ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Der verletzte 32-Jährige wurde ins LKH Fürstenfeld eingeliefert.