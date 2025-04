Tanzen im "Fuchsloch" am Grazer Jägerball

Mit einer spannenden Mischung aus eleganter Abendveranstaltung, Tradition, Tanz und Kulinarik hat sich der Jägerball zu einem fest etablierten Format in Graz entwickelt.

Graz. Am Samstag, 26. April, verwandelt sich beim Jägerball die Seifenfabrik in Graz in eine Bühne voller Tradition und Eleganz. „Der Grazer Jägerball vereint Brauchtum, modernes Networking und echte Leidenschaft für die Natur – ein einzigartiges Ereignis, das Zusammenhalt feiert und eine Plattform für inspirierende Begegnungen schafft", sagt Veranstalterin Karin Marg. In der Fachwerkhalle mit großer Bühne, Tanzbereich und VIP-Tischen wird es sowohl traditionelle Klänge geben, als auch eine Live-Band, welche von Walzer über bekannte Cover Songs bis hin zu den beliebtesten Evergreens zum Besten geben wird. In der Disco, dem Fuchsloch, wird ebenso die Nacht durchgetanzt. In Tanzpausen kann man sich mit regionalen Schmankerln stärken. Einlass ist ab 18.30 Uhr in stilvoller Tracht. Für Mitglieder der Steirischen Jagd gibt es vergünstigte Kartenpreise, statt 90 Euro erhalten sie das Ticket um 59 Euro.