Tobende Frau schlug Freund Hantel auf den Kopf

Ihren Lebensgefährten verletzte eine 50-jährige Steirerin mit einer Hantel am Kopf schwer: Der Mann flüchtete blutüberströmt zu einer Nachbarin, traute sich aber zunächst nicht zu verraten was passiert war.

Stmk. Schwer eskaliert ist der tägliche Alko-Abend eines amtsbekannten Trinkerpärchens: Montag gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz im Ortsgebiet von Bad Gleichenberg beordert: Eine Mieterin (41) gab an, dass ihr Nachbar mit einer heftig blutenden Wunde am Kopf vor ihrer Tür stehe. Als die Cops vor Ort kamen, beharrte der Verletzte aber darauf, nur gestürzt zu sein. Er wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend in das LKH Feldbach eingeliefert. Da vorerst kein strafbares Verhalten festgestellt bzw. bewiesen werden konnte, beendeten die Beamten die Amtshandlung.

Noch am selben Abend wandte sich die Nachbarin wieder an den Notruf, weil diesmal die 50-jährige Anwohnerin noch mehr im Öl war, gegen ihre Türe treten und sie bedrohen würde (weil sie am Nachmittag die Polizei alarmiert hatte).

Abermals fuhren zwei Polizeistreifen zum Vorfallort und trafen auf die renitente Trinkerin, die festgenommen wurde, da bei einer neuerlichen Einvernahme auch ihr Lebensgefährte nunmehr zugab, dass er durch einen Schlag seiner Partnerin mit einer Hantel am Kopf verletzt worden sei. Die Hantel konnte in der Wohnung sichergestellt werden. Die 50-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.