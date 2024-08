Ein 47-jähriger Steirer, der am Samstagnachmittag mit seinem Motorrad in Feldbach in der Steiermark verunfallte, ist im LKH Graz seinen Verletzungen erlegen.

Der Mann kam laut einer Aussendung der Polizei im Ortsgebiet von Feldbach aus ungeklärter Ursache zu Sturz, schlitterte etwa 20 Meter über die Fahrbahn und prallte gegen einen Baum sowie ein abgestelltes Auto. Die Polizeiinspektion Feldbach ersucht nun um Zeugenhinweise zum Unfallhergang unter der Nummer 059133-6120.