Zwei Bettler mit Messer attackiert

Weil ihm ihre Musik nicht passte, griff ein Grazer im Drogenrausch zwei Bettler an.

Steiermark. Zufall, oder besteht in der Landeshauptstadt ein massives Drogenproblem? Am Wochen­ende sorgten zwei Messerattacken für Aufsehen, die jeweils unter Rauschgifteinfluss und mit einem Messer als Tatwaffe begangen wurden.

Zuletzt schlug ein 25-Jähriger vor dem großen Billa Plus (ehemals Merkur) in der Gaswerkstraße im Bezirk Eggenberg zu. Schon bevor er das Einkaufszen­trum betrat, pöbelte er zwei Bettler an, die vor dem Gebäude saßen und Musik abspielten.

Flucht. Als der 25-Jährige zurückkam, ging er auf die 50 und 54 Jahre alten Männer zu und schlug dem Älteren mit der Faust ins Gesicht. Anschließend versuchte der Angreifer, auf den am Boden sitzenden ungarischen Freund (50) des Älteren einzutreten. Dieser wehrte sich und versetzte ihm einen Faustschlag in den Bauch. Daraufhin zog der Grazer ein Messer und stach damit in Richtung des 50-Jährigen. Dieser wehrte sich erneut, worauf der Messerstecher zur nahen Straßenbahnhaltestelle flüchtete und in eine Bim stieg.

Junge Frauen stachen Opfer grundlos nieder

Festnahme. Zu diesem Zeitpunkt war bereits die Polizei unterwegs, alarmiert gegen 13.30 Uhr von einer Augenzeugin der ­Auseinandersetzung. Den Beamten gelang es, den 25-Jährigen in der Straßenbahn zu stellen und festzunehmen. Das Messer wurde sichergestellt. Laut Polizei stand der junge Grazer unter Drogeneinfluss. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Fall 2. Bereits am Samstag wurden zwei Steirerinnen (18) festgenommen, die zugedröhnt am Jakominiplatz völlig grundlos einen jungen Einheimischen niedergestochen hatten – ÖSTERREICH berichtete. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt ins Landeskranken­haus eingeliefert.